Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 95 günlük görev sürecinde gerçekleştirilen hizmetleri basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda "Yönetim anlayışı değişti. Halkla daha iç içeyiz. Halk daha çabuk ulaşabiliyor, dertlerini anlatabiliyor" sözleriyle değerlendirdi.

DİTAB üzerine açıklamalar

Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut'un da katıldığı kahvaltılı toplantıda Başkan Hatice Gençay, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği'nin (DİTAB) seçim süreci ve görevleri hakkında bilgi verdi. DİTAB Başkanı Simge Kamacı'nın seçilme sürecine değinen Gençay, "Bu birlik kendi arasında genel kurul yapıyor ve başkan seçiyor. Başkan olması için illa meclis üyesi olma şartı yok. Didim’de turizm konusunda birlik sağlanamamıştı. Fuarlara katılımda herkes ayrı hareket ediyordu. Ancak Didim tek ve tüm ögelerin bir araya gelmesi lazım. Bu nedenle bu işi profesyonelce yapacak bir turizmci tarafından yönetilmesini istedik" diye konuştu.

Yerel basın ve festival açıklamaları

Yerel basının desteklenmesi konusuna da değinen Başkan Hatice Gençay, yasal kısıtlamalar nedeniyle aboneliklerin yasaklandığını belirtti. Altınkum Yazarlar Festivali'nin yerinin değiştirilmesi hakkında konuşan Gençay, festivalin daha rahat ve güvenli bir ortamda gerçekleştirileceğini vurguladı. "Altınkum Yazarlar Festivali adıyla devam edecek. Kent meydanında daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz" dedi.

"Didim buna müsaade etmemeli"

Altınkum’da Vakıflara ait arazinin ihaleye çıktığını belirten Gençay, arazinin sosyal donatılar için kullanılmasını gerektiğini ifade etti. "Bence Didim halkında kalmalı. Didim buna müsaade etmemeli" dedi.

Başkan Gençay, deniz otobüsü seferlerinin başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu seferlerin Didim’e turizm açısından büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ruhsat sorunları ve belediyede yaşanan değişikliklere de değinen Gençay, dijital sisteme geçiş yapılarak süreçlerin hızlandırılacağını söyledi. Ayrıca, Didim’in çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ve bu festivallerin daha geniş kitlelere ulaşacağını ifade etti.

Hatice Gençay kimdir?

Hatice Gençay 1968 yılında, Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı İmirhan Köyü’nde dünyaya geldi. Kökeni, Kafkas Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve TBMM I. Dönem Kars Milletvekili Fahrettin Erdoğan’a dayanan Gençay, evli ve bir çocuk annesi. Ankara Abidinpaşa İlkokulu’nda eğitime başladı. Lisans derecesini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Uzun yıllar serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışan Gençay, 2014-2019 yılları arasında Didim Belediye Meclis üyesi olarak görev aldı. Didim Belediye Başkan Vekilliği, Bütçe Komisyon Başkanlığı, Denetim Komisyon Başkanlığı gibi önemli görevler üstlendi. DİBEL A.Ş. kurucusu olarak belediye ve parti faaliyetlerine pek çok katkı sağladı.

Kurucusu ve yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları: Didim Atatürk İlköğretim Okulu, Okul Aile Birliği Başkanlığı,

Didim Okul Aile Birlikleri Platformu Kurucu Başkanlığı,

1998-1999 Aydın SMMM Oda Temsilciliği

Didim Rotary Kulübü Kurucu Üyeliği,

Didim Rotary Kulübü 2002-2003 Dönemi İlk Kadın Başkanı,

Didim Jandarma Derneği Yöneticiliği,

Didim Kadın Hakları Koruma Derneği Kuruculuğu,

Türk Anneleri Derneği Didim Kurucu Üyeliği,

İlk köy adresli edebiyat dergisi olan Akköy Edebiyat Dergisi’nin 16 yıl boyunca Yazı İşleri Müdürlüğü,

Akköy Kültür Edebiyat Derneği Yöneticiliği ve İkinci Başkanlığı,

Didim Cem Evi Kurucu Üyeliği,

Didim Cem Evi Yöneticiliği,

Akbük Hacı Bektaşi Veli Vakfı Kurucu Üyeliği,

Akbük Hacı Bektaşi Veli Vakfı Yöneticiliği,

Didim Sivas Kültür Derneği Kurucusu ve Yöneticiliği

Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Kurucu ve Yöneticiliği,

Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve Yöneticiliği