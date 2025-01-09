Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentteki okul aile birliği başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Eğitimde işbirliği güçleniyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, kentteki okul aile birliği başkanlarıyla Belediyenin Meclis Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Toplantıda, okulların ihtiyaçları ve çocukların eğitimine katkı sağlamak için yapılabilecekler üzerinde fikir alışverişi yapıldı. Başkan Gençay, “Bu kent bizim, bu çocuklar hepimizin” diyerek, eğitime katkı sağlama konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Sosyal belediyecilikte yeni adımlar

Didim Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında, ilçedeki ağaçların gelişimini desteklemek amacıyla yapılan budama işlemleri sonrası, odun haline getirilen materyaller ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak olarak ulaştırılıyor.

Ailelere yardım eli

Başkan Hatice Gençay, sosyal belediyecilik anlayışıyla, ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Budama ve ağaç yıkım işlemlerinden elde edilen odunları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Belediyemize başvuranlar, bu yardımdan faydalanabilirler" dedi.