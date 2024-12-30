Didim Belediyesi, 2025 yılının muhteşem bir başlangıç ​​yapmak isteyenler için özel bir yılbaşı programı hazırlandı. Cumhuriyet Kent Meydanı'nda yapılacak etkinlikler, bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve sabah saat 01.00'e kadar devam edecek.

Yeni yıl gecesi, Didimliler eğlenceli bir atmosferde kutlama yapıyor. Etkinlikler, sahne gösterileri, DJ performansları ve yapay kar gösterileriyle adeta bir şölen havası yaratacak. Didim Belediyesi, tüm kalbi coşkulu kutlamaya davet ederek yeni yılı birlikte karşılamanın heyecanını paylaşmayı amaçlıyor.

Yeni yıl programı, Didimlilere muhteşem anlar yaşatacak. Sahne şovları, DJ performansları ve renkli ışıklarla süslenecek etkinlikler, yerel halk ve yönetim için keyifli bir kutlama fırsatı sunacak. Didim Belediyesi, eğlencenin yanı sıra birlik ve beraberlik içinde yapılan bir kutlama gecesi hedefliyor.