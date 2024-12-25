Aydın'da aylardır kuraklık yaşanırken, son 48 saattir devam eden yağışlar sevindirdi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Didim Belediyesi ekipleri, yağışların olumsuz etkilerini en aza indirmek için gece boyunca sokaklarda çalıştı. Ekipler, mazgal ve rögarları temizleyerek taşkınların önüne geçmeye çalıştı.

Didim Belediyesi ekipleri teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Aydın ve çevresinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından, Didim Belediyesi hızla harekete geçti. Belediye ekipleri, ilçede biriken yaprak ve talaşları temizleyerek olası su baskınlarının önüne geçmeye çalıştı. Ekipler, özellikle mazgallarda yoğun temizlik yaparak taşkın riski oluşturacak engelleri ortadan kaldırdı.

Belediye Başkanı Hatice Gençay’dan açıklama

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Didim Belediyesi olarak birçok noktada mazgal temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın ve çevresinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısı sonrasında tüm birimlerimizle teyakkuzda, olumsuzluklara karşı hazırlıklı durumdayız” dedi.

Yağışlar, kuraklık endişesini gidermiş oldu

Uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle susuzluk yaşayan Aydın’da, bu yağışlar yerel halk için büyük bir rahatlama sağladı. Ancak, beraberinde gelen sel riskine karşı alınan önlemler, olası olumsuzlukların önüne geçmek için büyük önem taşıdı.