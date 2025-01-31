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Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Akköy Mahallesi Bölme Yolu, olumsuz hava şartlarına dayanıklı hale getirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay “Akköy Mahallemizde üreticilerimizin arazilerini ulaşımını kolaylaştırmak için yol düzenleme çalışmaları yaptık. Halkımızın ihtiyaçlarını önceliklendiren ve üretimi destekleyen belediyecilik anlayışımızla, çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Didim Belediyesi , ilçe genelinde üretim i destekleyici çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Her zaman üreticinin yanında olan Didim Belediyesi, Akköy Mahallesi’ndeki üreticilerin arazilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak için bölgede yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

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