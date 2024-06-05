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Tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik, saat 20.00’da sona erecek.

Didim Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlik , bugün saat 14.00’da Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alanı’nda yapılacak.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday çıkarak seçimleri kazanan Hatice Gençay, Didim Belediyesi Başkanı oldu.

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