Geçtiğimiz yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday çıkarak seçimleri kazanan Hatice Gençay, Didim Belediyesi Başkanı oldu.
Başkan Gençay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel, Çevre Şenliği düzenleneceğini, Didim Belediyesi’nin internet sitesinde duyurdu.
Didim Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce düzenlenen etkinlik, bugün saat 14.00’da Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alanı’nda yapılacak.
Tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik, saat 20.00’da sona erecek.
Editör: Kardelen Başol