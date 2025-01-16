Aydın ilinin Didim ilçesinde yaşayan vatandaşlar Didim Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. Doktor randevusu olanlar veya hasta ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için Didim Devlet Hastanesi adres ve iletişim bilgileri ile ulaşım araçlarını sizler için derledik.

Didim Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

Sarı Otobüs güzergahları:

251,252,253,405 numaralı otobüsler

Didim Devlet Hastanesi’ne giden dolmuşlar

Şehir içi dolmuşlar:

Tüm şehir içi dolmuşlar ile hastaneye ulaşım sağlanmaktadır.

Havaalanı ulaşım:

İzmir Adnan Menderes Havalimanına 145 kilometre, Milas - Bordum Havalimanına 81 kilometre mesafededir.

Didim Şehirlerarası Otobüs Terminali:

Hastanenin otogara mesafesi 100 metre yürüme mesafesindedir.

Didim Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

Adres: Cumhuriyet Mah. İnönü Bulvarı No: 303 Didim - AYDIN

Tel: 0 256 811 57 57

Fax: 0 256 811 57 67

E-Mail: [email protected]

https://didimdh.saglik.gov.tr/

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