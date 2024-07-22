Aydın’ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Didim, her geçen gün mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede bulunan 2. Koy Halk Plajı da Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) yürüttüğü Mavi Bayrak programına dahil edildi. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi kriterlerde yüksek standartları karşılayan plajlar arasında yer alan 2. Koy, düzenlenen törenle mavi bayrak flamasını göndere çekti.

Mavi bayrak sayısı 13’e yükseldi

Didim’de mavi bayrak alan plaj sayısı 13’e ulaşırken, Türkiye’nin 'Mavi Bayrak' yarışında dünya üçüncüsü olduğunu vurgulayan TÜRÇEV Koordinatörü Yetkin Karabinali, şunları söyledi: “Önemli bir eko etiket olan Mavi Bayrak Çevre Ödülü’nü 2. Koy Halk Plajı’nda ilk kez dalgalandıracağız. Didim, Mavi Bayrak sayısında sürekli artış gösteren bir ilçemizdir. Didim’de 2006 yılında başlayan ve 2024 yılı itibariyle devam eden mavi bayrak serüveni, 5’i halk plajı, 7’si tesis plajı ve bir marina olmak üzere toplamda 13 mavi bayrak ile sürüyor.”