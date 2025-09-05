Aydın’ın Didim ilçesinde pamuk tarlalarında yapılan zararlı kontrollerinde olumsuz bir bulguya rastlanmadı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilere pamuk arazilerini düzenli kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Pamuk tarlalarındaki kontroller tamamlandı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki pamuk ekili alanlarda zararlı kontrolü ve tuzak sayımları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde zararlı yoğunluğuna rastlanmadığı belirtildi.

Üreticilere uyarıda bulunuldu

Yetkililer, özellikle tarla kenarları, yabancı otlu alanlar ve ağaçlık kısımlarda pamuk unlu biti zararlısına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Üreticilerin, muhtemel zararlıların erken fark edilmesiyle verim kaybını önleyebileceği hatırlatıldı.

"Zararlı yoğunluğuna rastlanmadı"

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemiz pamuk alanlarında haftalık zararlı kontrolü yapıldı. İlçe Müdürü Alamettin Hatipoğlu ile yapılan kontrollerde zararlı yoğunluğuna rastlanmadı. Ayçiçeği hasadı yapılan alanlarda da verimli bir hasat dilendi” ifadeleri yer aldı.