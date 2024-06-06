Aydın ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin iş birliği ile Didim-Turgutreis-Bodrum güzergahında deniz otobüsü seferleri düzenlenecek. Didim ve Bodrum çıkışlı, karşılıklı ve düzenli olarak gerçekleştirilecek seferlerle bölgenin daha güçlü ve cazip bir destinasyon haline gelmesi hedefleniyor.

Bölge halkı ve turistler için hızlı ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla başlatılacak seferlerle ayrıca “bir taraftan bölgenin turizm hareketliliğinin artması, diğer taraftan özellikle yaz aylarında karayollarında yaşanan trafik yoğunluğuna alternatif oluşturulması” hedefleniyor.