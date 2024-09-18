Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 70 düzensiz göçmen yakalandı. Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Gizlenme yerleri tespit edildi

Operasyonlar sırasında Balat Mahallesi’nde makilik alanda gizlenmiş 34 göçmen, Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde ise sazlık alana saklanmış 36 göçmen bulundu. Jandarma ekipleri, bu alanlarda yaptıkları aramalar neticesinde düzensiz göçmenleri yakalayarak gerekli işlemleri başlattı.

Geri Gönderme Merkezi'ne sevk

Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.