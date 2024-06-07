Didim'in muhteşem doğal manzaralarına ev sahipliği yapan Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda, 1 Haziran 2024'te kapılarını açan yeni orman kampı, ziyaretçilerine unutulmaz bir konaklama deneyimi sunuyor. Çadır-karavanlı konaklama imkanı sunulan bu park, günübirlik ziyaretçilere de kapılarını açıyor.

Denize sıfır konum

Tavşanburnu Tabiat Parkı ve Orman Kampı, Tavşan Burnu Milli Parkı bünyesinde hizmet veriyor. Parkta, wc, duş, elektrik kullanımı, market ve kafeterya gibi olanaklar mevcut. Kamp alanında kendi çadırınızı kurabileceğiniz gibi, çadır kiralayarak da hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Denize sıfır konumu ve gölgeli ağaçlar altında huzurlu atmosferiyle dikkat çeken kamp, 24 saat güvenlik görevlileri tarafından denetleniyor. Özellikle hafta sonlarında Didimlilerin aileleriyle tercih ettiği bir nokta olan kamp, ilçe dışından da binlerce misafiri ağırlıyor.

Ücretler belirlendi

Orman kampının 2024 yılı fiyatları da belli oldu. Kişi başı giriş ücreti 35 TL iken, otomobil ile giriş için 105 TL ödemeniz gerekiyor. Kamp alanındaki çadır fiyatları da şu şekilde belirlendi: Kişisel çadır ve ortak kullanım alanı için 375 TL, karavan yeri ve ortak kullanım için 575 TL, belediye çadırları ve ortak kullanım alanı için ise 850 TL ödemeniz gerekiyor. Ayrıca, ücretlerin günlük olduğu ve 4 kişiye kadar geçerli olduğu, otoparktaki araçlara da araç sınıfına göre günlük ücret alındığı bildirildi.