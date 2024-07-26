Didim KOM Büro Amirliği, kaçakçılık suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 110 kilogram kıyılmış tütün, 22 bin 600 adet kıyılmış tütünle dolu makaron, 258 bin 800 boş makaron, 4 adet sigorta dolum makinesi, 5 adet hava kompresörü ele geçirildi.

Bu materyallerin, yasa dışı sigara üretiminde ve satışında kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilmektedir.

Operasyon sırasında, F.Ç. isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na (SKM) muhalefetten gerekli adli işlemler başlatıldı. F.Ç.’nin, operasyon sırasında suçla ilişkilendirilen ekipmanları ve materyalleri bulundurduğu belirtiliyor.

Didim KOM Büro Amirliği yetkilileri, bu tür operasyonların kaçakçılıkla mücadeledeki önemine dikkat çekerek, kaçakçılığın ekonomik ve sosyal zararlarına karşı mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, kaçak sigara üretimi ve satışının önlenmesi için bu tür operasyonların düzenli olarak sürdürüleceğini belirttiler.

Operasyonun detayları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, kaçakçılıkla mücadele eden güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarını destekleyerek, yasadışı faaliyetlerin engellenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu tür operasyonların toplum sağlığı ve güvenliği açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Didim’deki operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ele geçirilen materyaller ve gözaltına alınan kişi, kaçakçılığın ne kadar yaygın ve ciddi bir sorun olduğunu gözler önüne serdi. Yetkililer, bu tür operasyonların devam edeceğini ve kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtiyor.