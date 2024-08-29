Aydın’ın Didim ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda, 19 düzensiz göçmen ve 2 organizatör jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Denetimde yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik titiz bir operasyonu kapsıyordu. Deniz kenarında yapılan denetimlerde, 150 hp motorla donatılmış bir zodyak botun üzerinde bulunan 19 düzensiz göçmen ve 2 organizatör suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ve göçmenlerin durumu

Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Operasyonda tutuklanan şüpheliler S.M. ve A.O., adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.