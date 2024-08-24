Didim’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl renkli etkinliklerle kutlanacak. Didim Belediyesi tarafından organize edilen program, coşkuyla dolu anlara sahne olacak.

Fener alayı: 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da Didim Belediyesi önünden başlayacak olan fener alayı, şarkılar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Kent Meydanı’nda sona erecek. Etkinlik, büyük bir coşku ve katılım bekleniyor.

Kubat konseri: Aynı gün saat 21.30’da Cumhuriyet Kent Meydanı’nda Türk Halk Müziği’nin sevilen sanatçısı Kubat sahne alacak. Konser, bayram coşkusunu müzikle taçlandıracak.

Başkan Gençay’ın daveti

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşları etkinliklere davet ederek, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku ile kutlayacağız. 30 Ağustos Cuma günü saat 20.30’da gerçekleştireceğimiz Fener Alayı ve 21.30’daki Kubat konserine tüm halkımız davetlidir” dedi.

Bayram etkinlikleri, Didim’de keyifli ve anlam dolu anların yaşanmasını sağlayacak.