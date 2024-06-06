Didim'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, Batıköy Mahallesi Kafa mevkiinde yaklaşık 70 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın devriye görevi sırasında üç çuval içerisinde bulunan deniz börülceleri tespit edilerek ele geçirildi.

Şüphelilere tutanak tutuldu

Şüpheliler hakkında biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması maddesi gereğince tutanak tutuldu. Ele geçirilen deniz börülceleri ise Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bu operasyon, doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.