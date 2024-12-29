Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlara yönelik kış bakım çalışmalarını tamamladı. Ağaçların daha sağlıklı büyümesi ve bahar aylarına güçlü bir şekilde geçiş yapabilmesi için zarar gören dallar budandı.

Başkan Gençay’dan açıklama

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak, ağaçların düzenli bakımının doğal dengeyi korumak ve estetik görünümü iyileştirmek açısından önem taşıdığını vurguladı. Başkan Gençay, "İlçemizdeki ağaçların kış bakımlarını düzenli olarak sürdürüyoruz. Kuruyan ve zarar gören dalların budanmasıyla ağaçlarımızın daha verimli ve güçlü bir şekilde büyümelerini hedefliyoruz. Bahar aylarında daha sağlıklı bir doğa için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz," dedi.