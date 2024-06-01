57 bin 500 metrelik Akbük, Fevzipaşa, Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kuşaklama kollektörü çalışması ASKİ ekipleri tarafından sürdürülüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buharkent’ten Didim’e kadar altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. ASKİ ekipleri tarafından son hızla devam ettirilen 340 milyon TL maliyetli dev çalışmanın kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında dört adet terfi merkezi inşa edilecek, 900 adet parsel bacası ve 2 bin 700 metre parsel bağlantısı yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Akbük ve çevre mahalleler de modern altyapıya kavuşacak. Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Çerçioğlu, Aydın’ın dört bir tarafında çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Çalışmaların Didim’e ve tüm Didimlilere hayırlı olmasını dileyen Çerçioğlu, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha modern bir Akbük için üstyapı çalışması gerçekleştireceklerini de belirtti.

Editör: Sude Kula