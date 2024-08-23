Aydın’ın Didim ilçesinde, yaklaşık 780 milyon liraya mal olan ve halkın önemli sosyal etkinlik merkezi olan Amfi Tiyatro, "temelinde kayma" iddiasıyla kapatıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın amfi tiyatro için önce bir kullanım ihalesi yapması, ardından tesisi kapatması, ilçede geniş yankı uyandırdı.

Eski Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, kapatma kararına sert tepki gösterdi. Atabay, "Amfi Tiyatro’nun temelinde kayma yok. Sorun belediyede yaşanan eksen kayması," diyerek durumu eleştirdi. Ayrıca, projeyi üstlenen firma yetkilisi Cebrail Tunç da, temel sorunun tamamen rant kaynaklı olduğunu öne sürdü. Tunç, "Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın damadı Cem Armutlu’nun istediği firma ihaleyi kazanamayınca bu bahane öne sürüldü" dedi.

Başkan Gençay’ın yönetim tarzı ve Amfi Tiyatro krizi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 4 Nisan’da göreve başlamasının ardından birçok kurumla ilişkilerinde gerilim yaşadı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ipleri kopardı. Başkan Gençay’ın belediyede aile fertlerinin talimatlarıyla bazı işleri yürütmesi, ilçede rahatsızlık yarattı.

Amfi Tiyatro, önceki Belediye Başkanı Deniz Atabay tarafından 2022’de açılmıştı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen törenle halka sunulmuştu. 3 bin 500 kişilik kapasiteye sahip olan bu yapı, ilçede çeşitli konserlere ev sahipliği yapmış ve Atabay’ın önemli projelerinden biri olarak görülmüştü.

“Temelinde Kayma” iddiaları ve ihalenin iptali

Cebrail Tunç, Amfi Tiyatro’nun kapatılmasının altında başka nedenler olduğunu savundu. Tunç, "Bilirkişi raporları da ortaya çıktı. Hatice Gençay’ın iddialarına yönelik herhangi bir tespit bulunamadı. İhale süreçleri her yıl devam ediyor ve Hatice Gençay’ın damadı Cem Armutlu’nun tercih ettiği firma ihaleyi alamayınca bu bahane öne sürüldü," şeklinde konuştu. Tunç, Başkan Gençay’ın Amfi Tiyatro’yu kullandığı mezuniyet törenlerine atıfta bulunarak, temel sorunların aile içi ilişkilerle ilgili olduğunu belirtti.