Aydın'ın Didim ilçesinde, balıkçılar için kapsamlı bir denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Taşburun Balıkçı Barınağı'nda Su Ürünleri Kontrol ekibimiz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolü yapılmıştır. Ayrıca, 5/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Düzenleyen Tebliğ hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur” denildi.

Teknelere titiz denetim

Denetimlerde, balıkçı teknelerinin belgeleri titizlikle incelendi ve mevcut ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi. Bilgilendirme toplantılarında, balıkçılara tebliğle ilgili detaylar aktarılırken, yasa ve yönetmeliklere uyum konularında tavsiyelerde bulunuldu. Balıkçılara yönelik yapılan bu kapsamlı çalışmanın, deniz ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlama ve sektördeki düzeni artırma amacı taşıdığı belirtildi.