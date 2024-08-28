Didim’de 49 yaşındaki Nilüfer Altıner’in intiharıyla ilgili olarak mobbing iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Didim Belediyesi’nde yaklaşık 25 yıl görev yapan 49 yaşındaki Nilüfer Altıner, 31 Mart yerel seçimlerinde yeni başkan seçilen Hatice Gençay tarafından park ve bahçeler müdürlüğüne sürüldü. Tek böbrekli olan Altıner, sıcak hava koşulları altında çalışmakta zorlandığını belirterek, Başkan Gençay’dan yardım talebinde bulundu. Ancak, yardım talepleri reddedildi ve Altıner’in emekliliğine sadece iki ay kala bu zor şartlar altında çalışmak zorunda bırakıldığı iddia edildi.

Nilüfer Altıner, bu süreçte hukuk desteği aramıştı. Ancak, talihsiz kadın, intihar mı yoksa kaza mı olduğu henüz netleşmeyen bir şekilde, bir apartmanın üçüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olayın ardından, bazı belediye çalışanları Hatice Gençay’ın göreve gelir gelmez huzuru bozduğunu ve eski başkan Deniz Atabay’ın mirasını yok etmek istediğini öne sürdü. Çalışanlar, özellikle Hatice Gençay’ın damadı Cem Armutlu’nun belediyedeki etkisini sorguladı.

Başkan Gençay'dan yanıt: “Suç duyurusu yapacağız”

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Nilüfer Altıner’in ölümüyle ilgili mobbing ve sürgün iddialarının gerçek olmadığını belirtti. Gençay, bu iddiaları öne sürenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Gençay, açıklamasında şunları söyledi: “Mobbing iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır. İddiaları yalan ve acı üzerinden siyaset yapmak olarak değerlendiriyoruz. Aile ve çalışanlarımız bu asılsız iddialardan dolayı üzüntü duyuyor. Savcılık soruşturması sonuçlandığında, Belediye Başkanı olarak açıklama yapacağım.”