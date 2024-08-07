Didim'de Belediyenin Ürettiği Sebzeler Halka Dağıtıldı

Didim Belediyesi, Sosyal Belediyecilik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde Akköy Mahallesi'nde bulunan tarlasında yetiştirdiği ürünleri Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.

"Üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediyeye ait Akköy Mahallesi’ndeki tarladan elde edilen taze sebzelerin, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını duyurdu. Başkan Gençay, “Bereketli topraklarımızda ürettiğimiz ve taze topladığımız sebzeleri Didimli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Didim halkı için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.