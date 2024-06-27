Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri bilinçlendirme ve çevre koruma konusunda önemli bir adım olarak Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Zirai İlaç ve Gübre Ambalaj Atıkları Toplanması ve Bertaraf" projesini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda yapılan saha çalışmalarında, üreticilere arazilerinde kullandıkları zirai ilaç ambalajlarını doğru bir şekilde bertaraf etmeleri gerektiği hatırlatılmıştır. Ambalajların çevreye atılmasının çevresel etkilerine vurgu yapılırken, toplumun bu konuda duyarlı olması teşvik edilmiştir.

Proje çerçevesinde çiftçilere sunulan teşviklerden biri, her 10 boş zirai ilaç kutusunun toplanması karşılığında 1 litre sıvı gübre hediye edilmesidir. Bu uygulama ile atık yönetimi konusunda çiftçilerin aktif katılımı teşvik edilirken, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, projeye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, atık ambalajların toplanması konusunda duyarlı davranan çiftçilere teşekkürlerini iletmektedir. Bu tür projelerin çiftçiler arasında farkındalık yaratma ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır.