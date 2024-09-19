Didim’de Lastik Bot Operasyonu: 13 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonda, 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından Didim açıklarında tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Botun içinde 13 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi bulundu. Yakalanan göçmenler arasında 6 çocuk da yer aldı.

İşlemler ve yasal süreç

Gözaltına alınan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.