Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın eşi Eda Kurucan'ın liderliğinde yürütülen "Engel Tanımayanlar" projesi kapsamında, özel eğitim merkezlerinden eğitim alan 208 öğrenci lunaparkta unutulmaz bir gün geçirdi.

Didim Lunaparkı'nda buluşma

Didim'de engelli bireyler için başlatılan proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilçedeki üç özel eğitim merkezinden gelen öğrenciler ve aileleri, Didim Lunaparkı'nda bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Kuruca ve eşi Eda Kurucan da etkinliğe katılarak öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldi ve sohbet etti.

Engelli öğrenciler, atlı karıncadan çarpışan arabaya, dönme dolaptan birçok oyuncağa binerek aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Didim Lunaparkı'nda gerçekleşen etkinlik, engelli bireylerin topluma entegrasyonu ve eğlenceye erişimi için önemli bir adım oldu.