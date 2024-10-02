Didim’in Efeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki yıl önce boşandığı eşi 34 yaşındaki Sibel A.’ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Y., emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İki çocuk annesi Sibel, evinden çıktığı sırada eski eşi tarafından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan suçlu, Muğla’nın Milas ilçesinde yakalandıktan sonra Didim’e getirilerek adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Neden öldürdün?" sorusuna ise Mustafa, "Aldattığı için" yanıtını verdi.

Cinayetin ardından pişmanlık

Cinayet sonrası kaçan ve kısa sürede yakalanan Mustafa Y., adliyeye sevki sırasında olaydan pişman olduğunu belirtti. Olay, bölgede büyük bir infial yaratırken, Mustafa’nın mahkeme tarafından tutuklanmasıyla süreç yargıya taşındı.

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunan Sibel A.'ın, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından annesine teslim edilerek memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.