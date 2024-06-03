Yalıköy Anaokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 62 öğrenciye trafik eğitimi veren jandarma, bu öğrencileri "trafik dedektifi" olarak görevlendirdi.

Trafik kurallarını öğrenen ve trafikte karşılaşılabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirilen öğrenciler, bundan sonra ailelerine ve çevrelerine trafik kurallarını aktaracaklar. Bu sayede trafik bilincini artırmak ve kazaları önlemek hedefleniyor.

Eğitimde neler işlendi?

Jandarma ekipleri tarafından verilen trafik eğitiminde şunlar işlendi:

Yaya olarak nelere dikkat edilmeli?

Genel trafik kuralları nelerdir?

Okul servislerinde inme ve binme kuralları nelerdir?

Bisiklet binme kuralları nelerdir?

Oyun oynamak için uygun ve uygun olmayan yerler nerelerdir?

Araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi nedir?

Trafikte nasıl görünür olunur?

Yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edilir?

Emniyet kemeri kullanmanın önemi nedir?

"Trafik Dedektifleri" göreve hazır

Trafik eğitimini tamamlayan 62 öğrenciye "trafik dedektifi" rozeti takıldı. Bu rozetler, öğrencilere trafik kurallarını uygulamak ve çevrelerindeki insanlara da bu konuda bilinçlendirmek için sorumluluk yüklüyor.

Amaç: Trafik bilincini artırmak ve kazaları önlemek

Bu proje ile trafik bilincini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amaçlanıyor. Jandarma ekipleri, "trafik dedektiflerinin" ailelerine ve çevrelerine trafik kurallarını aktararak önemli bir rol oynayacağına inanıyor.