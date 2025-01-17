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Operasyon kapsamında İ.H.B., A.E. ve S.A. isimli şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ilçesinde, vatandaşları tehdit edip haraç talep eden bir çeteye yönelik Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin adresleri tespit edilerek, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

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