Aydın’ın Didim ilçesinde, vatandaşları tehdit edip haraç talep eden bir çeteye yönelik Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin adresleri tespit edilerek, dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında İ.H.B., A.E. ve S.A. isimli şüpheliler, adreslerinde gözaltına alındı.
3 şüpheli cezaevine gönderildi
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA