Didim'de, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iç sularda yapılan denetimler sırasında sahibi belirsiz gergi ağları ve pinterlerin imha edildiği bir operasyon gerçekleştirildi.

Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen saha denetimlerinde, iç sularda hayalet ağ kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde, sahibi belirsiz olan gergi ağları ve pinterler tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda bu ağları sökerek imha etti. Operasyon sırasında canlı olarak yakalanan balıklar da suya geri salındı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç sularda yapılan denetimlerde tespit edilen gergi ağı ve pinterler sökülerek zapt edilmiş, canlı olan su ürünleri suya iade edilmiştir" ifadelerine yer verdi.