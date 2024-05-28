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Filiz Çelik Hekimoğlu, "Gezegenimizin yaşı dört buçuk milyar iken, günümüzde karşı karşıya olduğumuz ciddi tehlikelerin nedenlerini irdelemek zorundayız. İklim değişikliği, alışkanlıklarımızın ve teknolojik gelişmenin ekosistemlere etkilerini artırıyor. Yer kürenin ortalama sıcaklığındaki artış, dünya kaynakları üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi 'nin destekleriyle Didim Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen "Yerelde İklim Eylemi" konferansında, Dernek Başkanı Filiz Çelik Hekimoğlu, iklim değişikliği nin hayatımızdaki önemine vurgu yaptı.

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