Aydın’ın Didim ilçesinde, kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen bir operasyon kapsamında, bir işyerine baskın düzenlendi.

24 adet elektronik sigara ele geçirildi

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. isimli şahsın elektronik sigara sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Akbük Mahallesi'nde bulunan işyerine gerçekleştirdikleri baskında, 24 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Adli süreç başlatıldı

Baskın sırasında M.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan detaylı aramada, işyerinde kaçak olarak satışı yapılan elektronik sigaralara el konuldu. Şüpheli M.A. hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.