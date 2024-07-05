Aydın'ın Didim ilçesinin Akbük Mahallesi’nde gerçekleşen etkinlikte, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Timleri ve Orman Genel Müdürlüğü personeli bir araya geldi. "Camlar Canımızı Yakmasın" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, cam atıkların güneş ışığını mercek gibi yansıtarak orman yangınlarına neden olabileceği vurgulandı. Ayrıca, sigara izmaritleri gibi insan kaynaklı atıkların da doğayı kirlettiği belirtildi ve bu atıkların toplanması için vatandaşlarla işbirliği yapıldı.

"Her şey elimizde"

Orman yangınlarına karşı önlemler konusunda bilgilendirme yapılan etkinlikte, "Her Şey Elimizde" mottosuyla el broşürleri dağıtıldı. Jandarma ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yol kontrol noktalarında da cam atıkların ve sigara izmaritlerinin orman yangın riskini artırdığını vurgulayarak, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını istedi.