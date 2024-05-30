Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, kaçak ve sahte alkol üretimi ve satışına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyon kapsamında tespit edilen adrese yapılan baskında, M.Y.D. isimli bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından yapılan aramalarda ise çeşitli kaçak alkol malzemeleri ele geçirildi. Ele geçen malzemeler arasında 1 adet alkol damıtma makinesi, 60 litre alkol mayası, 65 litre el yapımı içki, 45 adet içki yapım kiti, 500 gram karbon, 5 litre el yapımı içki, 74 adet şişe, 1 adet ölçüm tüpü, 25 adet damıtma hortumu, 2 adet ısı ölçer, 6 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 3 adet aroma, 5 adet boş alkol şişesi ve 1 adet daha damıtma makinesi bulunmaktadır.

Şüpheli M.Y.D. hakkında adli işlem başlatılmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir