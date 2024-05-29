Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda, M.Y.D. isimli bir şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreste yapılan aramalarda çeşitli ekipmanlar ve malzemeler ele geçirildi. Arama sonucunda 1 adet alkol damıtma makinası, 60 litre alkol mayası, 65 litre el yapımı içki, 45 adet içki yapım kiti, 500 gram karbon, 5 litre el yapımı içki, 74 adet şişe, 1 adet ölçüm tüpü, 25 adet damıtma hortumu, 2 adet ısı ölçer, 6 litre el yapımı içki, 10 litre etil alkol, 3 adet aroma, 5 adet boş alkol şişesi ve 1 adet damıtma makinası bulundu ve ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli M.Y.D. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.