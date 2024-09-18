Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında Akbük Mahallesi’nde bir şüphelinin işletmesi ve ikametinde arama gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon sonucunda, M.A. isimli şüphelinin iş yerinde yapılan incelemede, 68 bin adet doldurulmuş makaron, 11 kilogram açık tütün, 62 adet elektronik sigara likiti, 1 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 1 adet elektrikli terazi ele geçirildi.

Adli süreç devam ediyor

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.