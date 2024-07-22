Aydın'ın Didim ilçesinde, 14 Temmuz Pazar günü kaybolan 78 yaşındaki Fahri Kıroğlu'nun cansız bedeni Bafa Gölü kıyısında bulundu. Demans hastası olan Kıroğlu, son olarak Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Tesisleri önünde görülmüştü.

Kayıp adam için seferber oldular

Akbük Mahallesi'nde ikamet eden ve demans hastası olduğu öğrenilen Fahri Kıroğlu'nun kaybolması üzerine, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Kıroğlu'nun üzerinde mavi tişört, siyah şort ve beyaz şapka olduğu belirtilmişti. Ekipler, kayıp adamı bulmak için seferber olurken, yaşlı adamın cansız bedeni Bafa Gölü kıyısında bulundu.

Soruşturma sürüyor

Kıroğlu'nun cesedi, olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi için otopsi yapılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.