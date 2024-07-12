Didim Belediyesi, Altınkum Çamaltı bölgesinde açtığı sanat sokağında unutulmaz bir Latin Dans gecesi düzenledi. El işi ürünlerini sergileyen ve satan stantların yer aldığı etkinlik, bölgeye hareket ve canlılık getirdi. Katılımcılar, Latin dans topluluğunun sergilediği performanslarla keyifli anlar yaşadı.

Başkan Gençay, vatandaşlarla doyasıya eğlendi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bölgenin tanıtımına ve dinamizmine katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti. Etkinlik sonrası Başkan Gençay, stantları gezerek hem vatandaşlarla hem de esnafla sohbet etti.

Altınkum Çamaltı Sanat Sokağı'nda gerçekleşen bu etkinlik, ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı ve bölgeye olan ilgiyi artırdı. Didim Belediyesi, sanat ve kültür etkinlikleriyle ilçenin tanıtımına katkı sağlamaya devam edecek.