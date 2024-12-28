Aydın’ın Didim ilçesinde çevre ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Jandarma ekipleri, Balat İlköğretim Okulu öğrencileriyle bir araya gelerek kuşlar için özel yuvalar hazırladı ve ağaçlara astı.

Hayvan sevgisiyle büyüyen nesiller

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Didim Balat İlköğretim Okulu’nda çocuklara doğa ve hayvan sevgisini kazandırmak için farkındalık etkinlikleri düzenledi. Jandarma ekipleri, çocuklara “hayvan figürlü bilek balonları” hediye ederek, el boyama çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından öğrencilerle birlikte hazırlanan kuş yuvaları, okul çevresindeki ağaçlara asıldı.

Doğaya katkı sağlayan etkinlikler

Etkinlik kapsamında, kuş yuvalarının yanı sıra çocuklara hayvanların doğal yaşam alanları ve korunmalarının önemi anlatıldı. Etkinlik, öğrencilere çevre bilinci kazandırarak hayvanlarla empati kurmalarını sağladı. Ağaçlara asılan yuvalar, kanatlı dostların barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflerken, bu tür etkinliklerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

“Hayvan sevgisi erken yaşta başlar”

Jandarma ekipleri, etkinlik sonrası yaptıkları açıklamada, şu ifadelere yer verdi: “Çocuklarımıza hayvan sevgisi kazandırmak ve çevre bilincini aşılamak için bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Onların minik elleriyle kuş yuvalarını ağaçlara asması, hem doğaya katkı sağlıyor hem de gelecek nesillere örnek oluyor.”