Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Didim ilçesi Yalıköy Anaokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören 62 öğrenciye önce yaya, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı ve emniyet kemeri kullanımı konularda bilgilendirme yaptı.

Editör: Sude Kula