Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, Yalıköy Mahallesi'nde bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 mm tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şok yol kontrolü

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yalıköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen şok yol kontrol faaliyetinde A.B. isimli şüpheli durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 1 adet 9 mm tabanca ve 13 adet fişek bulundu.

Gözaltı ve adli işlem

Yakalanarak gözaltına alınan A.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.