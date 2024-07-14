Didim İlçe Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, Yalıköy Mahallesi'nde bir kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9 mm tabanca ve fişek ele geçirildi.
Şok yol kontrolü
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yalıköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen şok yol kontrol faaliyetinde A.B. isimli şüpheli durduruldu. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinde 1 adet 9 mm tabanca ve 13 adet fişek bulundu.
Gözaltı ve adli işlem
Yakalanarak gözaltına alınan A.B. hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız silah taşıyan veya satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Editör: Durmuş Özke