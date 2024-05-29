Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla iki suç örgütüne darbe vuruldu.

Operasyon kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, insan ticareti yapmak, fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçlamalarıyla 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, mağdurları fuhuş yapmaya zorladıkları, bu faaliyetler için yer temin ettikleri ve aracılık yaptıkları iddia edildi. Polis ekipleri, 9 iş yeri ve 7 ikamete düzenledikleri baskınlarda, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda paraya el koydu.

Gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.