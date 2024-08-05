Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Mehmet Ali Okumuş, Didim’de önemli temaslarda bulundu. Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Barış Şam ile yapılan görüşmede, ulaşım sorunları ve yaz sezonu sonrası yaşanan yoğunluk ele alındı.

Ulaşım sorunları ve çözüm önerileri

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda yapılan görüşmede, yaz sezonunun ardından artan nüfusun etkisiyle taksi ve şehir içi minibüslerde yaşanan yoğunluk gündeme geldi. TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner, bu sorunların çözümü için çeşitli öneriler sundu ve sürekli destek sözü verdi. Başkan Yiğiner, "Şoförler ve otomobilcilerin her zaman yanında olacağız. Sorunları çözmek için durmadan çalışacağız" diye konuştu.

Başkan Yiğiner, şoförler ve otomobilcilerin iş yükünü hafifletmek için çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Didim'deki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın desteklenmesi amacıyla ortak çalışma yapılacak.