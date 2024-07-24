Aydın’ın Didim ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmada, uyuşturucu madde kullanımı tespit edilen H.Ç., Ü.E., Y.A., Ö.Y., O.Ö. ve H.İ.Y. isimli kişiler yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı
Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışmanın ardından, şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları belirlenerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA