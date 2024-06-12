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Yapılan aramalarda, 4,06 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla bir operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde ve malzemelerle ilgili detaylar ortaya çıktı.

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