Aydın’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yoğun çaba sarf eden jandarma ekipleri, son operasyonlarıyla bir kez daha başarıya imza attı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbaratı değerlendirerek harekete geçti.

Operasyonun detayları

Ü.E., H.Ç. ve Y.A. isimli 3 şüphelinin Mersin'e giderek uyuşturucu madde ticareti yaptıktan sonra Aydın'a döndükleri bilgisini alan jandarma ekipleri, Batıköy mevkiinde şüphelileri içerisinde bulundukları araçla durdurdu. Yapılan aramada, 30 gram kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para, 15 adet muhtelif Cumhuriyet altını ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.E. ve Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı