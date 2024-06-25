Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde sürdürülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Didim ilçesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip sonucunda, yurtdışından kargo ile ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan A.Y.'nin planı deşifre edildi.

Operasyon sırasında A.Y.'nin üzerinde ve kaldığı adreste yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 20,6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra, suçla bağlantılı olabilecek çeşitli materyallere de el konuldu.

Yakalanan A.Y. isimli şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.