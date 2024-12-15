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Zemin ilk olarak düzeltilirken, ardından belediye ekiplerince parke taşları döşendi. Yol, tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından esnaf ve vatandaşların kullanımına açıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 75. Yıl Sanayi Sitesi 1156 Sokak'ta yaklaşık bin 125 metre parke taşı ile yol yapımı gerçekleştirildi.

Aydın 'ın Didim ilçesinin en büyük Sanayi Sitesi olan 75. Sanayi Sitesi'nde, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde başlatılan yol yapım çalışması tamamlandı.

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