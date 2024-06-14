Didim ilçesine bağlı Aydın'da, zirai alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Akyeniköy Mahallesi'nde bugün öğleden sonra saat 13.20 civarında başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Aydın İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri olay yerine sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangınla mücadele çalışmalarına başladı. Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da hızla bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için büyük çaba harcarken, alevlere hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için ekiplerin gece boyunca da çalışmalarına devam edeceği belirtiliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmış değil.