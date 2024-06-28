Türkiye’nin en önemli turistik ilçelerinden olan Didim son dönemde yapılan çalışmalarla parlıyor. Son yerel seçimde göreve gelen Belediye Başkanı Hatice Gençay icraatları ile “İlçeye kadın eli değdi” dedirtiyor. “Daha güzel bir Didim için çalışıyoruz” diyen Başkan Gencay Efeler Mahallesi’nde sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gencay, hızla büyüyen ve gelişen Efeler Mahallesi’nde yapımına yeni başlanan yolların kontrolünü gerçekleştirerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile de bir araya gelerek vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Daha güzel bir Didim için söz verdik, tutmaya devam ediyoruz. Kentimizi sokak sokak geziyor eksikleri çözüme kavuşturuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte Didim’in farklı yerlerinde çalışmalar sürüyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın talimatıyla bu sezon Altınkum plajının ücretsiz olacağını açıklamasının ardından ilçe genelindeki tüm plajlar ücretsiz hale getirildi. Kent genelinde halkın kullandığı plajlarla ilgili belediye çalışma başlatırken, Fevzipaşa mahallesinde bulunan Beyazkum plajı ile Akbük mahallesindeki halk plajına belediye ekiplerince şemsiyeler konuldu. Başkan Gençay ilçe genelinde belediye uhdesindeki plajların ücretsiz olduğunu ve halkın ve tatilcilerin rahatça tatillerini yapmaları noktasında adımlar attıklarını kaydederek, vatandaşın talep ve isteklerine göre hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Çalışmalarıyla Didim’i örnek bir ilçe haline getireceklerini vurgulayan Belediye Başkanı Hatice Gençay festviallerin de tanıtım açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu doğrultuda Didim Belediyesi’nin her yıl Apollon Tapınağı çevresinde düzenlediği Takı Festivalinin süresi uzatıldı.15 ila 23 Haziran arasında düzenlenmesi planlanan festivalin 30 Haziran’a kadar uzatıldığı duyuruldu. El işi ürünler üreten kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergilendiği Takı Festivali, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekiyor. Takı Festivalinde yalnızca takılara değil, oyuncak, süs eşyası gibi ürünlere de yer veriliyor.