Didim Belediyesi, uygun fiyatlı menüleriyle dikkat çekecek olan Kent Lokantası'nı hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda atıl durumdaki bir alanı değerlendiren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bu projeyle özellikle emekçilere ve emeklilere destek olmayı hedefliyor.

Atıl alan değerlendiriliyor

İlçe merkezinde uzun zamandır kullanılmayan belediyeye ait bir alan, Kent Lokantası projesi için yeniden düzenleniyor. Belediye ekipleri, lokantanın açılışı için yoğun bir çalışma süreci başlatmış durumda. Çalışmalar tamamlandığında, Didim Kent Lokantası vatandaşlara uygun fiyatlı menülerle hizmet verecek.

"Didim’e önemli bir hizmet kazandırıyoruz"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, projeyle ilgili olarak, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla Didim’e önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Halkımızın, özellikle de emekçi ve emeklilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Uygun fiyatlı menülerimizle dayanışma sofralarımızda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.